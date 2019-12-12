Азербайджан, как ведущее государство в регионе Южного Кавказа, непосредственно обеспечивает энергетическую безопасность Грузии. Об этом Trend сказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, комментируя значимость Трансанатолийского газопровода (TANAP), передает Day.Az.

По словам, Сихарулидзе отношения между Баку и Тбилиси являются наглядным примером, сотрудничества, которое направлено на обеспечение стабильности в регионе" - сказал грузинский политолог.

Он отметил, что участие грузинского премьера Георгия Гахарии в церемонии открытия TANAP также характеризует степень высоких отношений между Азербайджаном и Грузией.

"Несмотря на внутриполитическую турбулентность в Грузии, премьер-министр страны всё же участвовал в церемонии соединения TANAP с Европой, что указывает на значимость проекта TANAP не только с геополитической точки зрения, но и в контексте регионального сотрудничества" - сказал Сихарулидзе.

Он подчеркнул, что для Грузии важно поддерживать дружественные отношения с Турцией и Азербайджаном, и расширять экономическое сотрудничество.

"Участие Гахарии на церемонии соединения TANAP с Европой показывает, что Тбилиси и дальше готов активно участвовать во многих международных проектах, чтобы, как и Баку обеспечивать экономическую стабильность региона" - сказал он.

Отметим, что церемония соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция). В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Напомним, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.