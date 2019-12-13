Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, ОАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Трансфер когнитивных технологий" подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту железной дороги ASAN, передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азербайджанские железные дороги".

Меморандум подписан председателем Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиевым, председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым и президентом ООО "Трансфер когнитивных технологий" Хикметом Абдуллаевым.

Целью Меморандума является содействие сотрудничеству в совместной реализации инновационного проекта беспилотных летательных аппаратов ASAN Railway для осуществления мелких пассажирских и грузовых перевозок на железных дорогах, а также обеспечения безопасного и гибкого перемещения в регионы.

ASAN Railway - инновационная система такси для железнодорожных рейсов, является наиболее экологически чистым средством передвижения, обеспечивая высококачественную безопасность с помощью электроники, робототехники и интернет-решений, а также доступ в любое место и в любое время.