Роботы оставят финансистов без денег

Культуре выплат крупных денежных бонусов финансистам с Уолл-стрит приходит конец, констатировал Bloomberg. Опросив специалистов, агентство пришло к выводу, что без денег они останутся из-за искусственного интеллекта и роботизации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь финансистам придется отказываться от того, как они работали раньше. "Мы хотим нанимать людей, которых интересуют не только собственные бонусы, но и долгосрочное планирование", - объяснил глава занимающегося искусственным интеллектом подразделения UBS Group Крис Первс.

Более того, указывает Bloomberg, объемы бонусов теперь зависят не от успехов конкретного трейдера, а определяются эффективностью всего отдела или подразделения.

По данным рекрутинговой компании Options Group, большинство выплат останутся на прежнем уровне или снизятся. Средний размер годового бонуса на Уолл-стрит составляет порядка 153 тысяч долларов. В 2018-м показатель снизился на 17 процентов. Также, по мнению старшего аналитика Wells Fargo Securities Майка Мэйо, в ближайшие десять лет автоматизация может привести к сокращению 200 тысяч рабочих мест.