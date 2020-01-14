https://news.day.az/economy/1194031.html Инновации обусловили устойчивый рост в аграрном секторе Азербайджана

Инновации обусловили устойчивый рост в аграрном секторе Азербайджана

Экономика, 14 января 2020 20:20 221

Достижение интенсивного развития в области применения прогрессивных методов и инноваций обусловливает рост в сельскохозяйственном секторе Азербайджана. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, передает Day.Az.

Как отметили в Центре, сельское хозяйство играет важную роль и в росте ненефтяного экспорта, и в импортозамещении. Несмотря на то, что в годы независимости численность нашего населения постоянно увеличивается и сегодня превышает 10 миллионов человек, в его обеспечении нет никаких проблем.

"Уровень самообеспеченности основными продуктами питания в Азербайджане с каждым годом повышается, и в настоящее время наша страна находится на 53-м месте в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Для более четкого представления ситуации следует учесть факт, что в 2019 году на фоне роста цен на продовольствие в мире на 12 процентов подорожание в Азербайджане составило менее 4 процентов. Без роста производства продукции в сельском хозяйстве в нашей стране, мы могли бы понести больше ущерба от повышения цен на мировом рынке. Но резкого роста цен на продукты питания у нас не наблюдалось. А это еще раз показывает, что глава государства очень правильно определил аграрную политику", - отметили в Центре.

По данным Центра, в настоящее время углубляется специализация в аграрном секторе по тем по наиболее эффективным сегментам. Также повышается прозрачность в результате внедрения "электронного сельского хозяйства". Новый механизм субсидирования и аграрного страхования, применяемый в этом году, также служит углублению специализации. В результате рост в сельском хозяйстве продолжится и в 2020, и в последующие годы.

"За счет повышения урожайности, достижения интенсивного развития мы улучшим продовольственное обеспечение населения за счет более эффективного использования имеющихся в сельском хозяйстве ресурсов. С другой стороны, с развитием переработки сельхозпродукции, производимой в нашей стране, создается добавленная стоимость, новые рабочие места, растет ненефтяной экспорт",- подытожили в Центре.

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