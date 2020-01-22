Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти

Использование трубопровода Одесса-Броды рассматривается как один из возможных маршрутов для поставок нефти в Беларусь.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан и Беларусь обсуждают данный вопрос.

Отметим, что ранее, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сказал журналистам, что Беларусь направила предложения Азербайджану, Украине, Польше, странам Балтии и Казахстану по закупкам нефти.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании ведут переговоры практически в ежедневном режиме. Думаю, мы скоро получим альтернативные варианты поставки нефти, возможные страны - Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан", - сказал Дмитрий Крутой.