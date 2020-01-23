Азербайджан будет жестко бороться с использованием опасного мяса в донерных

Вопросы, связанные с продажей низкокачественных мясных продуктов в пунктах общественного питания (донер), найдут свое решение в кратчайшие сроки.

Об этом на форуме о текущем состоянии и перспективах пищевого бизнеса сказал заместитель председателя Агентства по продовольственной безопасности Руфат Рустамзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в настоящее время в стране насчитывается около 50 тысяч субъектов общепита, и агентство пищевой безопасности не может разом решить проблему такого масштаба, такой практики нет ни в одной стране.

"Если потребитель знает, сколько стоит килограмм мяса, то, естественно, он должен знать, что любой продукт питания, предоставленный ниже этой цены, уже представляет опасность", - сказал заместитель председателя.

Он отметил, что каждый, будь то предприниматель или покупатель, должен знать, где начинается и где заканчивается его ответственность.

"Естественно, мы проводим просветительские работы, рейды совместно с правоохранительными органами. В частности, обнаружено, что в различных учреждениях питания используется некачественное мясо. Мы готовим техническую базу по этому поводу, поэтому эти вопросы найдут свое разрешение в кратчайшие сроки", - подытожил Рустамзаде