Налоговая система Азербайджана, претерпевшая существенные изменения с начала 90-х, продолжает пополняться позитивными изменениями.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции на тему "Налоговые реформы: Вместе из тени к свету" заместитель министра по налогам Илькин Велиев.

По словам Велиева, в период с 2000 по 2006 год в налоговую систему начала внедряться информационно-коммуникационная система по автоматизации всех налоговых процессов, позволившая стране качественно повысить уровень прозрачности экономической системы. Начиная с 2012 года, налоговым министерством была введена возможность онлайн-регистрации юридических лиц. Помимо этого, в 2013 году бы создана и запущена "горячая линия" по оказанию помощи по всем вопросам, касающимся налоговой сферы. В 2016 году была создана платформа по упрощению налоговой системы и внедрению кассового отчета. Затем, в 2019 году была расширена доля оборота, привлекаемая к уплате налога на добавленную стоимость.

"Изменения в налоговую систему, вступившие в силу в текущем году, позволят гражданам вернуть 30 процентов от уплаченной суммы на первое приобретённое недвижимое имущество, обяжут оформлять и регистрировать товары, приобретённые у лиц, не состоявших на учете в налоговых органах, товаров с акцизными марками. Есть и другие изменения, с которыми вы сможете ознакомиться в будущем", - сказал заместитель министра.

Напомним, сегодня проходит пресс-конференция на тему "Налоговые реформы: Вместе из тени к свету". В мероприятии принимают участие министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра по налогам Илькин Велиев, президент торговой палаты США в Азербайджане Нуран Каримов.