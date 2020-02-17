"Южный газовый коридор", который предусмотрен для транспортировки азербайджанского газа в Европу, будет способствовать дальнейшему росту конкуренции на европейском газовом рынке.

Об этом сказал Trend директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кейсуке Садамори, передает Day.Az.

Он отметил, что "Южный газовый коридор" является важнейшим компонентом диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов на европейский рынок.

Он отметил, что Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является самым протяженным участком "Южного газового коридора", уже изменил энергетическую карту Турции с начала поставок газа в 2018 году.

Завершение в этом году Трансадриатического газопровода (TAP), который является завершающим участком "Южного газового коридора", предоставит Италии дополнительные импортные мощности, добавил Садамори.

"Проект "Южный газовый коридор" материализуется в момент сильной конкуренции между поставщиками, а также в период возобновления долгосрочных контрактов на поставку трубопроводного газа и роста импорта сжиженного природного газа (СПГ), что будет способствовать дальнейшему повышению безопасности поставок и конкурентоспособности на рынке", - заключил он.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном, является одним из приоритетных для ЕС, предусматривающим транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, что будет способствовать усилению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" оценивается в 40 миллиардов долларов.

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-кавказского газопровода и строительство TANAP практически завершены.