Жилой комплекс “Triumf Palace” предлагает улучшенные квартиры (R)
Жилой комплекс "Triumf Palace" состоит из 8 домов, расположенных на территории 3,8 га в Наримановском районе по улице Табриз. Комплекс находится в 5 минутах от центра столицы. Особенности комплекса:
- Инновационные инженерные коммуникации
- современное оборудование фильтрации воды
- бесшумные, безопасные и скоростные лифты
- подземный 2-уровневый паркинг на все квартиры
- закрытый благоустроенный двор без машин со своим парком
- спортивный комплекс
- открытый и закрытый бассейн
- детский сад, велосипедные дорожки во дворе
- детские качели и площадки
Предлагаются 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры с улучшенной планировкой с беспроцентным кредитом сроком на 3 года.
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