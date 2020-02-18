Жилой комплекс "Triumf Palace" состоит из 8 домов, расположенных на территории 3,8 га в Наримановском районе по улице Табриз. Комплекс находится в 5 минутах от центра столицы. Особенности комплекса:

- Инновационные инженерные коммуникации

- современное оборудование фильтрации воды

- бесшумные, безопасные и скоростные лифты

- подземный 2-уровневый паркинг на все квартиры

- закрытый благоустроенный двор без машин со своим парком

- спортивный комплекс

- открытый и закрытый бассейн

- детский сад, велосипедные дорожки во дворе

- детские качели и площадки

Предлагаются 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры с улучшенной планировкой с беспроцентным кредитом сроком на 3 года.