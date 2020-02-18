В Баку 17 и 18 февраля прошло очередное заседание Азербайджано-Грузинской смешанной комиссии по транспортным связям между двумя государствами. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу автомобильного транспорта, передает Day.Az.

Азербайджанской делегацией руководил начальник Службы при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Хабиб Гасанов, а грузинской - директор Агентства наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии Михеил Хмаладзе.

В ходе заседания обсуждены текущая ситуация в сфере автомобильных перевозок между Азербайджаном и Грузией, обмен статистическими данными, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики во время пассажирских и грузовых перевозок, а также пути их решения, перспективы развития перевозок и другие актуальные вопросы.

Хабиб Гасанов акцентировал внимание на пресечении незаконных пассажироперевозок, осуществляемых автобусами с грузинскими госрегистрационными номерами. Он подчеркнул, что совместные меры ускорят решение данной проблемы, вмешательство соответствующих структур Грузии в этот вопрос послужит на благо общего дела.

С учетом роста местных перевозчиков по сравнению с грузинскими, также обсуждено равнозначное увеличение разрешений, выдаваемых перевозчикам в 2020 году.

Михеил Хмаладзе довел до сведения участвующих, что следует широко обсудить вопрос создания таможенными органами обеих стран равных условий в погранично-пропускных пунктах для грузовых автомобилей, которые пустыми прибывают в Азербайджан из Грузии для перевозки груза в третью страну.

После обсуждения перспектив развития и других актуальных вопросов, был подписан соответствующий Протокол.