Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана, стоимостью 10 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1820 дней. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе аукциона 11 инвесторов подали 14 заявок в ценовом диапазоне от 98 манатов (при доходности в 9,1315 процента) до 102,526 маната (7,998 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 100,9422 маната (8,3875 процента), а средневзвешенная цена - 101,6595 маната (8,2102 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 55,292 миллиона манатов, а объем размещения - 10 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - 21 января 2025 года.