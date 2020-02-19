Азербайджан и Польша планируют провести конференцию по транспортному сектору, сказал Trend заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Мы постоянно обмениваемся приглашениями на имя правительственных чиновников и представителей бизнеса для участия в экономических мероприятиях в обеих странах. Одним из важнейших двусторонних мероприятий станет очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в этом году в Баку. Это может быть хорошим поводом и для деловых встреч. Вместе с азербайджанскими партнерами мы планируем организовать конференцию, посвященную перспективам двустороннего сотрудничества в транспортной сфере", - сказал он.

Заместитель министра сказал, что Польша считает Азербайджан одним из важнейших экономических партнеров в регионе.

"Наши отношения ориентированы, в частности, на улучшение условий доступа на рынки и решение возможных проблем, отмеченных предпринимателями обеих стран. Согласно польской статистике результаты нашей двусторонней торговли все еще не высоки. Польский экспорт в Азербайджан в январе-ноябре 2019 года составил 75 миллионов долларов, а импорт из Азербайджана в Польшу - всего 5 миллионов долларов за первые 11 месяцев прошлого года. Польша является шестым поставщиком товаров в Азербайджан среди стран ЕС, но доля торговли с Азербайджаном является незначительной в общем объеме внешней торговли Польши. Эта ситуация неудовлетворительна для Польши и Азербайджана", - сказал Пшидач.

Заместитель министра отметил, что две страны делают все возможное, в том числе через правительственные, дипломатические и деловые каналы, чтобы активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество.

"Мы должны учитывать существующие условия в торговле между нашими странами и надеяться на завершение переговорного процесса между ЕС и Азербайджаном по новому соглашению о сотрудничестве. Это может дать новый импульс нашим торговым и инвестиционным отношениям", - сказал он.

Далее Пшидач отметил, что Польша видит растущий потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сферах машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, логистики, химии, информационных технологий, судостроения, туризма и электроники.

"Есть возможности для развития сотрудничества в аграрном секторе, в торговле продуктами питания и техникой. Мы готовы к сотрудничеству в сфере транспорта, в том числе в развитии мультимодальных коридоров, туризма и промышленности. В азербайджанском рынке заинтересованы польские компании, представляющие фармацевтическую и косметическую промышленность, ИТ, производстство мебели, сельскохозяйственный и пищевой сектора, а также производители оборудования", - сказал он.

Замминистра отметил, что торговые представительства обеих стран работают в Варшаве и Баку.

"Мы хотели бы, чтобы все больше азербайджанских компаний посетили открытое в Баку торговое представительство Польского агентства по торговле и инвестициям для ознакомления с возможными перспективами сотрудничества в различных отраслях и получения информации о потенциальных польских деловых партнерах. Министерство иностранных дел Польши и наше посольство в Баку также всегда готовы поддержать и помочь в развитии польско-азербайджанских отношений, в том числе в экономической сфере", - добавил он.