На минувшей неделе (17-21 февраля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 61,31 доллара за баррель, что на 0,98 доллара выше показателя предыдущей недели, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 62,60 доллара за баррель, минимальная - 60,21 доллара.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 56,27 доллара за баррель, что на 2,93 доллара выше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 57,79 доллара за баррель, минимальная - 55,22 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 58,69 доллара за баррель, что на 3,57 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 60,22 доллара за баррель, минимальная - 57,31 доллара за баррель.