https://news.day.az/economy/1213022.html РЖД временно приостанавливает сообщение с Азербайджаном
РЖД временно приостанавливает сообщение с Азербайджаном
РЖД с сегодняшнего дня приостанавливают курсирование поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном, говорится в сообщении российского холдинга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Мера связана с уведомлением "Узбекистанских железных дорог", "Азербайджанских железных дорог", сообщение закрывают в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 16 марта и до особых указаний. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов, отмечают в РЖД.
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