Kapital Bank и АРМСБ окажут поддержку юридическим лицам и предпринимателям (R)

Kapital Bank присоединился к призыву Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (АРМСБ) оказать поддержку в рамках платформы бизнес-партнерства в снижении возможного влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) на микро, малых и средних предпринимателей (МСП).

Учитывая трудности, с которыми столкнулись предприниматели, а в частности субъекты МСП, из-за коронавирусной инфекцией, Kapital Bank будет предоставлять определенные льготы на различные банковские услуги. В целях стимулирования торговых связей с зарубежными странами Банк снизил комиссию за денежные переводы по всем зарубежным направлениям через систему "Клиент Банк" (интернет-банкинг), и теперь она составляет 0,2%.

Наряду с операциями по переводу средств за границу, с помощью системы "Клиент Банк" (интернет-банкинг) предприниматели могут дистанционно, не приходя в филиалы банка, воспользоваться такими услугами, как заказ зарплатных карт, пополнение зарплатных карт, переводы внутри страны и другими операциями. Даже в нерабочие дни система "Клиент Банк" будет работать беспрерывно. С целью повышения финансовой доступности для субъектов МСП комиссия за оформление бизнес-кредитов была снижена до нуля, а расходы на страхование и оценку имущества будут покрываться за счет Банка. Кампания продлится до 30 апреля 2020 года.

Следует отметить, что Kapital Bank придает огромное значение развитию и финансированию малого и среднего бизнеса. По этой причине клиентам регулярно будут предоставляться новые продукты и кампании. Кроме того, в зависимости от предпочтений клиента, Kapital Bank предлагает выгодные тарифные пакеты "Təməl", "Uğur", "İnkişaf" и "Zirvə".

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.