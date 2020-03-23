В Азербайджане должно быть предотвращено сокращение сотрудников в нынешней ситуации

С целью решения вопросов занятости и социальных проблем, которые могут возникнуть в стране из-за возможного негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику, прошло первое заседание Рабочей группы, созданной на основе распоряжения Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев довел до внимания комплексные меры в области предотвращения угрозы распространения коронавируса, реализуемые в стране под руководством главы государства и направленные на защиту населения, а также на уменьшение влияния негативных последствий на национальную экономику пандемии, которая нанесла серьезный удар по мировой экономике. Он подчеркнул, что одним из главных приоритетов в реализации этих мер является решение вопросов занятости и социальных проблем, которые могут возникнуть в стране из-за возможного негативного воздействия пандемии на национальную экономику.

На заседании обсуждался проект Плана действий по снижению негативного воздействия пандемии и ее последствий на сферу занятости. В то же время была подчеркнута важность предотвращения необоснованного сокращения количества работников со стороны работодателей в сложившейся ситуации. С этой целью было проведено широкое обсуждение механизмов действий в данном направлении. В связи с этим было принято решение направить уведомление соответствующего содержания (посредством подсистемы "Уведомление о трудовом договоре") работодателям от министерства экономики, министерства труда и социальной защиты, Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) и Конфедерации профсоюзов.

Отметим, что в состав Рабочей группы входят начальник Государственной миграционной службы, заместитель министра экономики, заместитель министра финансов, заместитель министра внутренних дел, заместитель министра сельского хозяйства, заместитель председателя Государственного комитета по статистике, заместитель председателя Центрального банка, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) и председатель Конфедерации профсоюзов.