https://news.day.az/economy/1217985.html В Австрии заставят носить маски при посещении магазинов
В Австрии заставят носить маски при посещении магазинов
Австрия потребует от покупателей носить маски при посещении супермаркетов, чтобы замедлить распространение коронавируса, заявил в понедельник канцлер Себастьян Курц. Об этом, как передает НН, пишет Reuters.
В Австрии закрыты школы, рестораны, бары, театры и другие места сбора людей, в том числе многие магазины. Людям велели оставаться дома и работать оттуда, если это возможно.
В стране зарегистрировано 108 смертей и более 9 000 случаев болезни.
"На данный момент эти маски выдаются перед супермаркетами, их будет обязательно носить в супермаркетах", - сказал Курц.
Однако Всемирная организация здравоохранения скептически относится к таким мерам.
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