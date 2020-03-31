Бренд Milla принимает дополнительные меры безопасности

В условиях пандемии коронавируса безопасность продуктов питания становится еще одним актуальным вопросом. Врачи-инфекционисты и иммунологи советуют в процессе приготовления еды в первую очередь соблюдать гигиену рук и отдавать предпочтение герметично упакованным продуктам питания от проверенных производителей.

AZFP Co.Ltd, производящая молочные продукты под брендом Milla, проводит ежедневные дополнительные санитарно-эпидемиологические дезинфекционные мероприятия.

Генеральный директор AZFP Co.Ltd Самир Ширинов сказал: "Мы с первого дня уделяем самое пристальное внимание качеству наших товаров. Важно понимать, что весь процесс производства на нашем предприятии автоматизирован. Молоко поступает на производственную линию, перерабатывается и упаковывается без контакта с персоналом предприятия. Milla оснащена cамой современной лабораторией, соответствующей всем международным стандартам. Наша лаборатория тестирует всю продукцию Milla. Молочная продукция нашего предприятия обладает сертификатами Supplier Workplace Accountability (SWA) Assessment, SQMS Full Audit V4.3, Worldwide Directory of Sanitarily Approved Food Establishments for Armed Forces Procurement, Food Safety System Certification FSSC 22000 v4.1, которые являются самыми авторитетными гарантами качества и безопасности наших продуктов".

Сейчас на предприятии усилен контроль над разработанными ранее детальными программами по гигиене труда и процедурами, касающимися здоровья, соблюдения гигиенических правил и одежды персонала.

Утверждены инструкции, обеспечивающие осведомленность о состоянии здоровья персонала, проводятся регулярные медицинские осмотры.

Лица, входящие в производственные зоны, носят защитную одежду, соответствующую выполняемым в этих зонах операциям. Усилены меры, обеспечивающие недопущение лиц с инфекционными заболеваниями. Сотрудники AZFP Co.Ltd сканируются на входе на территорию завода специальным оборудованием и медицинским персоналом.

Как отметил Самир Ширинов, в условиях борьбы с пандемией для обеспечения бесперебойного снабжения населения страны продуктами питания Milla перешла на режим работы 24/7: "Мы с первого дня поставляем молочную продукцию и мясо пациентам, которые находятся на карантине в медицинских учреждениях и отелях страны. Также на нашей горячей линии организована поддержка лицам старше 65 лет. AZFP Co.Ltd всегда фокусировала особое внимание на качестве производимой продукции, тем самым проявляя заботу о здоровье населения.

В эти нелегкие для всего мира дни мы как поставщики продуктов питания понимаем всю важность и ответственность нашей работы. AZFP Co.Ltd внедрило новый режим: "Evdə qal, Milla çatdıracaq!", в рамках которого предприятие работает безостановочно в три смены. Мы нарастили свои человеческие ресурсы для обеспечения бесперебойного снабжения населения страны молочной продукцией. Сейчас внедряется механизм онлайн-заказов и доставки нашей продукции. Уверены, что общими усилиями Азербайджан сможет пройти через это испытание с минимальными потерями. Оставайтесь дома и будьте уверены в качестве Milla".

По словам Самира Ширинова, производственная мощность Milla составляет 250 тонн молочной продукции в день. Для обеспечения завода высококачественным молоком категории "А" при предприятии в отдельных регионах республики функционируют животноводческие комплексы.

"Рекомендации регулирующих структур страны и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), меры, принятые азербайджанским государством в борьбе с коронавирусом, внедрены на всех этапах цикла "сырье-производство" и соблюдаются со всей ответственностью. Мы особенно гордимся тем, что наши молочные фермы, поставляющие нам сырье, также выдерживают все самые высокие стандарты безопасности и оснащены самым современным оборудованием, позволяющим контролировать весь процесс производства молока", - сказал он.