В Азербайджане снизились вредные выбросы автомобилей

Объем вредных выбросов в атмосферу от стационарных объектов и автомобилей в 2019 году в Азербайджане увеличился на 0,9 тысячи тонн по сравнению с 2018 годом, и составил 1122,1 тысячи тонн. Из них 84,2 процента, или 945,2 тысячи тонн, пришлись на долю выхлопных газов автомобилей, сообщает Day.Az со ссылкой на данные Госкомитета статистики.

По данным Госкомстата, за отчетный период объем вредных выбросов стационарных объектов увеличился на 3,5 процента, однако объем выброса выхлопных газов автомобилей снизился на 0,5 процента. В Баку, Сумгайыте и Ширване, которые являются промышленным центрами страны, объем вредных выбросов стационарных объектов увеличился на 6,2; 0,4 и 0,02 тысячи тонн соответственно.

В результате профилактических мер 59,9 процента вредных веществ, образующихся в стационарных объектах, были очищены с использованием соответствующих сооружений. В результате усовершенствования технологического процесса и повышения эффективности очистных сооружений с целью снижения количества вредных выбросов в атмосферу, в целом в 2019 году был пресечен выброс в атмосферу 41,9 тысячи тонн вредных веществ.

На долю углеводородов пришлись 66,0 процента, оксида азота - 12,6 процента, оксида углерода - 9,1 процента, оксида серы - 0,4 процента от всех вредных выбросов в атмосферу.