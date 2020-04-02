АтаБанк выделил средства на борьбу с коронавирусом (R)

ОАО "АтаБанк", всегда придававшее большое значение корпоративной социальной ответственности, полностью поддерживает меры, принимаемые государством против распространения и снижения негативного воздействия коронавируса (COVID-19).

Таким образом, АтаБанк сделал пожертвование в Фонд поддержки коронавируса, созданный указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, в размере 100 тысяч манатов.

Решение Банка поддержать эту борьбу является наглядным примером солидарности с азербайджанским народом.

Функционирующий с 1993-го года ОАО "АтаБанк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.