В Азербайджане растет объем средств, перечисленных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

На сегодняшний день в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом перечислено 106 750, 640 тысячи манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пожертвования сделали 2260 юридических и 6296 физических лиц.

Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом создан указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Целью Фонда является оказание финансовой поддержки мероприятиям, осуществляемым в Азербайджане для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в рамках борьбы с ней.

Охрана здоровья населения Азербайджана, его медицинское обслуживание в соответствии с мировыми стандартами являются приоритетными направлениями социально-экономической политики, осуществляемой в стране. Расширение географии вспышек новой коронавирусной инфекции, распространившейся в последние месяцы в мире, обуславливает необходимость усиления соответствующих превентивных и профилактических мероприятий с целью предотвращения заражения этим заболеванием в Азербайджане.