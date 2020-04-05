Некоторых предпринимателей в Азербайджане до конца года освободят от арендной платы

В Азербайджане плата с предпринимателей за аренду государственного имущества и государственной земли, не будет взиматься до конца этого года.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, передает Day.Az.

По его словам, в целях увеличения экспорта ненефтяных продуктов планируется ускорить продажу товаров с экспортными векселями, применение льгот по таможенным пошлинам на таможенное оформление, контроль и выдачу разрешений (сертификатов).

Исполнительный директор напомнил, что посредством создания 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест будет обеспечена временная занятость безработных, а 200 тысячам безработных в течение двух месяцев будет выплачено временное пособие в размере 190 манатов. Программа самозанятости будет охватывать 11 тысяч человек, а страховые выплаты по безработице получат до 20 тысяч человек. Лимит льготного месячного потребления электроэнергии абонентами группы населения в апреле и мае будет повышен на 100 киловатт в час. Для оплаты расходов на обучение студентов-членов семей, относящихся к социально-малообеспеченной группе населения, предусмотрено 40 миллионов манатов.

"В целом, основной задачей Плана мероприятий является защита населения и предпринимателей от негативных последствий пандемии, сохранение функциональности экономики и применение новой модели экономического роста в постпандемический период. Помимо 2,5 миллиарда манатов, выделенных указом Президента в соответствии с Планом мероприятий, Фондом страхования на случай безработицы и Государственным фондом социальной защиты будет предоставлено также 343,6 миллиона манатов. Принимая во внимание пожертвование в размере 110 миллионов манатов в Фонд поддержки коронавирусов и 10 миллионов манатов, первоначально представленные в Кабинет министров, бюджет Азербайджана на борьбу с кризисом, вызванным коронавирусом составляет три миллиарда манатов, или 12,3 процента доходов государственного бюджета, что составляет 3,6 процента от ВВП", - отметил Гасымлы.