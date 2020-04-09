Министр Сахиль Бабаев объявил, когда начнется выплата единовременного пособия в 190 манатов

С сегодняшнего дня безработные граждане Азербайджана смогут получить единовременную выплату в размере 190 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом в эфире REAL TV сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

"Начало выплат единовременных пособий запланировано на 9 апреля. Однако, учитывая большое количество людей, это не означает, что деньги будут выплачены всем за один день. Уже обработана информация о 30 тыс. человек".

Напомним, что в Плане мероприятий, утвержденном Кабинетом министров, в апреле-мае предусматривается единовременная выплата лицам, зарегистрированным в качестве безработных. Сумма пособия определена в размере прожиточного минимума - 190 манатов за каждый месяц.