Благодаря ЮГК Азербайджан смог нарастить свое влияние в Европе

Вследствие экономического кризиса между США и Китаем в ближайшее время Индия займет место Китая и станет производственным центром, что напрямую будет касаться проекта международного транспортного коридора "Север-Юг" и, в частности, Азербайджана как ключевого участника данного проекта.

Об этом Day.Az сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

"Порты Азербайджана будут еще более активно работать, и это, безусловно, укрепит позиции Азербайджана на международной арене. То есть, у Азербайджана в этом плане открываются широкие возможности", - пояснил политолог.

Далее он отметил, что железнодорожная магистраль "Баку-Тбилиси-Карс" была запланирована вместе с инициативой "Один пояс, один путь": "Предусматривалось, что контейнеры посредством портов Азербайджана будут отправляться в Грузию и Турцию. Более того, считаю, что данный проект должен быть продлен до Ирака и Иордании, что позволит азербайджанским товарам попасть на рынки этих стран. В данный момент наблюдаются некоторые проблемы, связанные с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Но думаю, что вопрос дальнейшего продвижения проекта будет рассмотрен в ближайшее время".

По мнению эксперта, после пандемии Азербайджан, Грузия и Турция могут прекрасно использовать данную магистраль для увеличения товарооборота. Он также сказал, что в целом данный проект имеет достаточно многообещающие перспективы, однако на это потребуется время.

Наш собеседник выразил сожаление, что ситуация, связанная с COVID-19, не обошла стороной и проект "Южный газовый коридор". Однако, добавил политолог, когда эпоха коронавируса завершится, возможно, что к данному проекту присоединится и Туркменистан.

"Ввиду того, что в последнее время доля российских компаний на европейском рынке энергоносителей уменьшается, Азербайджан может успешно заполнить освободившуюся нишу и обеспечить энергетическую безопасность Европы, став ее надежным партнером в этом вопросе. Азербайджан на данный момент обладает достаточно сильным влиянием на европейском газовом рынке, и, считаю, что позиции Азербайджана в дальнейшем будут только усиливаться", - подытожил Энгин Озер.

Абдул Керимханов