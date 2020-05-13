На заводе Сумгайытского технопарка началось производство дезинфекционных тоннелей

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка - ООО STP - начал производство дезинфекционных тоннелей, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно данным, ООО STP и компания Smarthome приступили к совместному производству дезинфекционного тоннеля. Электронная система Elsmart для данного оборудования разработана на заводе электрооборудования STP.

"Эти дезинфекционные тоннели можно использовать не только во время пандемии, но и для профилактики сезонных бактерий и вирусов, а также для предотвращения будущих инфекционных заболеваний. Дезинфекционные тоннели будут продаваться как на местном, так и на зарубежном рынках", - отмечается в информации.

Сумгайытский технологический парк (ООО STP), введенный в эксплуатацию в декабре 2009 года, представляет собой комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных областях производства.

Будучи уникальным проектом в регионе, он полностью удовлетворяет спрос на внутреннем рынке и способен производить достаточное количество продукции на экспорт.

Ранее на вышеупомянутом заводе производились кабели с напряжением 10, 35, 110, 220 кВ.

С 2016 года впервые в истории промышленности Азербайджана на предприятии начался выпуск кабелей с напряжением 500 кВ.

В настоящее время резидентами STP являются 12 заводов и более 30 производственных площадок, оснащенных новейшим технологическим оборудованием европейского и японского производства, на которых работают 2000 человек.

Завод электрооборудования STP оснащен современным оборудованием немецкого производства.