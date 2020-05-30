FAO реализует новые проекты в Азербайджане

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) планирует реализацию в Азербайджане различных проектов, нацеленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Об этом сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане Мелек Чакмак, передает Day.Az.

"Мы работаем в этом направлении в условиях тесного сотрудничества с правительственными структурами и надеемся, что наши усилия принесут свои плоды" ,- сказала Чакмак.

По ее словам, в мае текущего года FAO предоставила 7 фермерам-пчеловодам из Агдашского и Гахского районов Азербайджана 10 пчелиных ящиков и различные инструменты для использования в хозяйстве.

Чакмак отметила достаточные на данный момент объемы производимой в Азербайджане продовольственной продукции, добавив, что необходимо поддерживать цепочку поставок и уровень международной торговли для бесперебойного удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

По ее словам, главная цель FAO - заполнить пробелы в сельскохозяйственной цепочке добавленной стоимости в период после пандемии, обеспечить устойчивость производства продуктов питания, а также поддерживать как можно больше стран в таких областях, как более эффективное управление природными ресурсами.

"Увеличить производство продовольствия и сократить цепочки поставок там, где это возможно и целесообразно, является огромным преимуществом глобальных продовольственных систем, но для обеспечения надежного снабжения продовольствием всех групп населения необходимо принять дополнительные меры", - подчеркнула она.

Чакмак отметила, что в настоящее время офис FAO в стране реализует различные проекты по трем основным программам. В рамках программы по управлению природными ресурсами, связанной с лесоводством и рыболовством, уже достигнуты успешные результаты.

Напомним, что в ноябре 2016 года FAO и правительство Азербайджана подписали Программу партнерства на 2016-2020 годы.

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.