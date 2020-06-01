https://news.day.az/economy/1240257.html Эльман Рустамов назвал уровень инфляции в Азербайджане
Эльман Рустамов назвал уровень инфляции в Азербайджане
"В настоящее время инфляция составляет всего 3%, что ниже прогнозов правительства и ЦБА. Начиная с мая, вступают сезонные факторы и поэтому летом мы ожидаем снижения темпов инфляции".
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.
По его словам, валютный рынок стабилен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре