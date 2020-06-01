Эльман Рустамов назвал уровень инфляции в Азербайджане

"В настоящее время инфляция составляет всего 3%, что ниже прогнозов правительства и ЦБА. Начиная с мая, вступают сезонные факторы и поэтому летом мы ожидаем снижения темпов инфляции".

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, валютный рынок стабилен.