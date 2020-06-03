Kapital Bank снизил комиссию за обналичивание кредита до 0% (R)

Kapital Bank, придающий важное значение уровню удовлетворенности клиентов, с целью сделать продукт потребительский кредит наличными более выгодным и доступным запустил очередную кампанию. Так, Банк снизил комиссию за обналичивание кредита до 0%. В рамках акции с клиентов, обратившихся за кредитом наличными в онлайн форме (www.birkart.az, www.kapitalbank.az, SMS сообщение на номер 8196, BirBank и т.д.) комиссия за обналичивание кредита взиматься не будет. Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Отметим, что каждый, кто имеет официальный доход и трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев, может обратиться за потребительским кредитом наличными на сумму от 300 до 20 000 манатов. Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 19%, и выдается он сроком от 3 до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах - www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 15 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.