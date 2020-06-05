Консорциум TAP о графике реализации проекта

График реализации проекта Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, остается неизменным, сказал Trend глава по внешним связям TAP Вугар Вейсалов, передает Day.Az.

"График проекта остается неизменным, и консорциум TAP продолжает работать над тем, чтобы обеспечить готовность трубопровода к поставке первой партии газа с месторождения "Шах Дениз" к концу 2020 года", - сказал он.

Вейсалов отметил, что все инженерные, закупочные и строительные работы в рамках реализации проекта TAP продолжаются в условиях пандемии коронавируса с учетом всех предписаний Оперативного штаба.

"Завершены строительные работы на компрессорной станции в Кипои (Греция) и на измерительной станции в Билиште (Албания). Пусконаладочные и финальные работы на компрессорной станции в Фиери на побережье Адриатического моря активно продолжаются", - сказал он.

В Италии, по словам Вейсалова, работы по строительству наземной части трубопровода значительно продвинулись, в то время как строительство приемного терминала трубопровода вступает в завершающую стадию.

Отметим, что проект ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.