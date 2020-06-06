Страны ОПЕК снова договорились сдерживать добычу нефти

Финальное коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК, проект которого имеется в распоряжении ТАСС, говорит о том, что текущий уровень сокращения добычи нефти будет продлен еще на месяц, до конца июля, передает Day.Az.

"Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц, до конца июля 2020 года", - говорится в проекте документа.

ОПЕК также предпишет странам, не сократившим добычу на 100% от утвержденного в апреле плана, полностью выполнить обязательства в течение июля - сентября.

"Согласие с принципом компенсации участвующими странами, которые не смогли достичь полного (100%) выполнения обязательств в мае и июне 2020 г., путем последующего сокращения добычи в июле, августе и сентябре 2020 г. в дополнение к их уже согласованной квоте для этих месяцев", - говорится в проекте документа.

Кроме того, в коммюнике отмечается, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет заседать раз в месяц до конца декабря 2020 г.

Всего 10 стран ОПЕК (от сокращения освобождены Иран, Венесуэла и Ливия) из этой квоты сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки.

Совокупно все участники альянса сокращают добычу на 9,7 млн б/с в течение мая - июня.

На новостях о продлении договоренностей цена нефти Brent впервые с начала марта преодолела отметку в $40 за баррель.