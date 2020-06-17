Агентство по развитию МСБ провело встречу с предпринимателями тепличных хозяйств в районах Азербайджана

Сегодня при участии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) была организована очередная онлайн-встреча с предпринимателями тепличных хозяйств различных районов республики, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство.

В онлайн-встрече, проведенной в рамках платформы диалога государство-предприниматель, участвовали представители Агентства по развитию МСБ, ПО "Азеригаз", ОАО "Азерсу", Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства, Тарифного совета, SOCAR Petroleum, а также владельцы почти 50 тепличных хозяйств.

На встрече были заслушаны обращения предпринимателей о трудностях по продаже и экспорту продукции в связи с пандемией коронавируса, цене газа, подаваемого тепличным хозяйствам, предоставлении льгот в связи с задолженностями за потребление газа, об обеспечении мазутом, проблемах в управлении современными теплицами, создании предприятий по переработке овощей, подключении к электросети и по другим аспектам, даны ответы на интересующие вопросы.

На ряд вопросов, поднятых предпринимателями, представители соответствующих структур оперативно отреагировали на месте, а о вопросах, требующих рассмотрения, предприниматели будут проинформированы посредством офисов "Друг МСБ".

Все вопросы, поднятые на встрече, будут находиться на повестке Агентства, и в рамках законодательства с соответствующими структурами будут проведены совместные меры для оказания необходимой поддержки.