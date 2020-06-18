Товарооборот между ЕС и Азербайджаном вырос на 55%

В период с 2016 по 2019 год товарооборот между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном вырос на 55 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга для прессы после видеоконференции лидеров ЕС и стран программы "Восточного партнерства".

Она отметила, что процветающее восточное соседство отвечает стратегическим интересам Европейского союза.

"Вот почему мы так активно участвуем в создании устойчивого восточного партнерства. Под устойчивостью мы также подразумеваем экономическое процветание, стабильность и безопасность. Сегодня мы обсудили, как сформировать и сфокусировать наше партнерство на период после 2020 года. Мы с лидерами определили пять приоритетов партнерства на ближайшие годы. Прежде всего, мы хотим обеспечить партнерство, ориентированное на экономику, которая создает достойные рабочие места, улучшает связи между нашими странами и открывает новые возможности, особенно для молодежи. Если посмотреть на динамику торговли с 2016 по 2019 годы, объемы двусторонней торговли между ЕС и всеми нашими шестью партнерами по "Восточному партнерству" существенно увеличились. Например, на 55 процентов увеличился объем торговли с Азербайджаном и на 50 процентов - с Украиной. Кроме того, внутрирегиональная торговля выросла более чем вдвое", - сказала Урсула фон дер Лейен.

Она отметила, что вторым важным моментом является партнерство, которое расширяет возможности.

"Эффективное управление, демократические институты, права человека, гендерное равенство, верховенство закона - это все важные ценности для ЕС. Наше третье приоритетное направление - это партнерские отношения в области обеспечения коммуникаций. Мы должны осуществить цифровое преобразование. ЕС будет сотрудничать с восточными соседями в направлении модернизации технологий, предоставления высококачественных инфраструктурных услуг во всем регионе", - сказала президент Европейской комиссии.

Она отметила, что четвертая важная тема - это устойчивое партнерство.

Говоря о пятом приоритете, Урсула фон дер Лейен заявила, что Комиссия продолжит работу для обеспечения ощутимых результатов, которые действительно принесут выгоду гражданам.