https://news.day.az/economy/1245835.html В Азербайджане будут приняты решения в связи с двухнедельным специальным карантинным режимом - заявление министра
В Азербайджане будут приняты решения в связи с двухнедельным специальным карантинным режимом - заявление министра
Идут обсуждения в связи с 2-недельным специальным карантинным режимом.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на заседании Милли Меджлиса сказал министр финансов Самир Шарифов.
По его словам, этот вопрос рассматривается и соответствующие решения будут приняты: "Процесс подготовки проекта госбюджета на 2021 год уже начался. Есть достаточно эффективный бюджет. Несмотря на существующие условия, мы в состоянии подготовить бюджет своевременно".
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