В Азербайджане будут приняты решения в связи с двухнедельным специальным карантинным режимом

Идут обсуждения в связи с 2-недельным специальным карантинным режимом.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на заседании Милли Меджлиса сказал министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, этот вопрос рассматривается и соответствующие решения будут приняты: "Процесс подготовки проекта госбюджета на 2021 год уже начался. Есть достаточно эффективный бюджет. Несмотря на существующие условия, мы в состоянии подготовить бюджет своевременно".