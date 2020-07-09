Азербайджан становится ближе к достижению целей четвертой промышленной революции

Уровень индустриализации в Азербайджане на порядок выше, чем у соседних стран, что делает страну ближе к достижению целей четвертой промышленной революции.

Об этом сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Арзу Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, Covid-19 и его последствия оказали свое негативное влияние на развитие экономики страны.

"В стране разработаны и осуществляются антикризисные меры по выходу из вынужденной изоляции. Азербайджан озабочен будущим своей экономики в постпандемический период как на фоне проблем, вызванных карантином, так и на фоне снижения объемов внешних поступлений в связи с низкими ценами на энергоносители",- сказала она.

Гусейнова подчеркнула, что Азербайджан входит в тройку наименее экономически пострадавших от пандемии стран - энергоэкспортеров на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

"Азербайджан выделил 3,5 миллиарда манатов (4,3 процента ВВП) на борьбу с пандемией. Борьба с последствиями пандемии состоит из двух этапов. Так, в настоящее время предотвращается углубление кризиса и все действия направлены на сохранение стабильности. На втором этапе начнется восстановление экономики, и для этого более важен доступ к рынкам, которые создают дешевую финансовую и легкую налоговую нагрузку и спрос. В связи с этим министерство экономики предоставило прямую финансовую помощь более чем 129 тысячам предпринимателей в связи с пандемией", - отметила исполнительный директор.

Говоря о механизмах поддержки предпринимательства, Гусейнова подчеркнула, что новый подход, применяемый министерством экономики в области льготного финансирования предпринимательства и запуска электронной кредитной платформы, направлен на дальнейшую поддержку и развитие организаций частного сектора.

"Объем льготного финансирования для предпринимателей составляет один миллиард манатов без государственных гарантий. Оно обеспечивает поддержку существующего кредитного портфеля на сумму до одного миллиона манатов, а также государственную гарантию на 60 процентов новых кредитов, на сумму до 500 миллиона манатов", - подытожила она.