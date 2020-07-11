Цифровизация является драйвером экономического роста Азербайджана

Экономический рост Азербайджана на данный период в первую очередь связан с цифровизацией почти во всех отраслях экономики.

Об этом сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Арзу Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, цифровизация касается как области образования, информационно-коммуникационных технологий так и многих других направлений.

"Сегодня еще рано говорить о постпандемическом периоде, так как мы все еще находимся на этапе распространяющейся пандемии. План действий, утвержденный Кабинетом министров четвертого апреля 2020 года для реализации пункта 10.2 Указа Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года, охватывает три области - поддержка экономического роста и предпринимательства, занятость и социальное обеспечение, макроэкономика и финансовая стабильность", - сказала Гусейнова.

Касаясь темы развития экономического роста Азербайджана в период пандемии, Гусейнова отметила, основным фактором роста является развитие ненефтяного сектора.

"Другими факторами, которые будут стимулировать экономический рост в постпандемический период, является поддержание макроэкономической стабильности, поддержка предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций в страну", - сказала она.

Как подчеркнула Гусейнова, основными приоритетами экономической политики государства будут строительство, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, цифровая экономика, транспорт, торговля, логистика, телекоммуникации, внутренний туризм, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.