Fitch Ratings объясняет, хватит ли Азербайджану средств Нефтяного фонда

Азербайджан сможет удовлетворить большинство своих финансовых потребностей за счет использования своего суверенного фонда благосостояния.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на рейтинговое агентство Fitch Ratings, передает Day.Az.

В агентстве отмечается, что активы Государственного нефтяного фонда (SOFAZ ) позитивно влияют на кредитоспособность Азербайджана, а также останутся значительными.

По данным Fitch Ratings, в 2020 году распространение пандемии коронавируса обусловит рекордный уровень финансовых потребностей в странах СНГ и Черноморского региона.

"Fitch Ratings имеет негативные прогнозы по трем из восьми суверенных рейтингов, которые мы оцениваем в регионе, и еще два имеют рейтинги "В", которые отражают высокие потребности во внешнем финансировании и относительно низкие внешние буферы",- говорится в отчете.

Потребности в бюджетном финансировании (дефицит государственного бюджета плюс амортизация долга) для стран СНГ и Черноморского региона в 2020 году достигнут 10 процентов ВВП, превысив пиковый уровень в семь процентов ВВП, который был зафиксирован в 2009 и 2015 годах соответственно.

В целом Fitch прогнозирует потребности в финансировании на уровне 152 миллиардов долларов США или 7,4 процента совокупного регионального ВВП.

Fitch ожидает, что официальное финансирование покроет большую часть общих потребностей Грузии и Узбекистана.