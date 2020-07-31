Азербайджан не поддался мировому тренду

Сохранение стабильной ситуации на валютном рынке Азербайджана, безусловно, заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Такого мнения придерживается экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

В беседе с Day.Az он обратил внимание на ситуацию в ряде других стран, где наблюдается высокая волатильность на валютных рынках, что не позволяет им в стабильном формате планировать инвестиции и в целом управлять национальной экономикой. В этом смысле проделанная под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева работа дает свои позитивные результаты.

"Повторю - в достижении устойчивости на валютном рынке страны, в первую очередь, нужно отметить роль главы государства. Весной этого года, в условиях резкого падения цен на нефть, звучали призывы со стороны целого ряда экономистов о переходе на плавающий курс национальной валюты. Они утверждали, что девальвация - это, дескать, единственный выход. Однако опыт целого ряда стран, которые перешли на плавающий курс, показал, что этот подход совершенно неадекватен и не соответствует ни актуальной экономической науке, ни здравому подходу, ни здравому смыслу. Потому что опираться на невидимую руку рынка, устраивать карусели и качели на валютном рынке, отпустить валютный рынок на откуп спекулянтам, это значит привести экономику страны в хаос и непредсказуемость с точки зрения инвестиционной политики. Это условно путь в экономическую турбулентность и нестабильность. И отрадно отметить, что глава государства принял волевое решение о том, что курс национальной валюты со стороны государства будет регулироваться и должен быть сохранен на стабильном уровне", - подчеркнул экономист.

По словам Мамедова, золотовалютные резервы Азербайджана позволяют достаточно комфортно регулировать ситуацию на валютном рынке, добиваясь его устойчивости, а значит и устойчивости ситуации в экономике в целом.

Тот подход, который был применен с точки зрения регулирования валютного курса и валютной политики не означает запрет на все валютообменные операции в стране, отметил экономист. Это означает, что должны быть ограничены именно спекулятивные операции, операции, связанные с капитальным сегментом. Что же касается текущих операций, то, как видим, никаких проблем тут нет, и в стране никакой нехватки долларов не наблюдается, подчеркнул наш собеседник.

"Все это позволяет констатировать правильность политики Президента Ильхама Алиева с точки зрения устойчивости нашей национальной валюты. И я думаю, что совершенно справедливо глава государства отмечал, что даже в случае резкого падения цен на нефть при адекватной макроэкономической политике ничто реально не угрожает устойчивости национальной валюты", - сказал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева