Создается интернет-портал для поддержки развития сельского туризма в Губинском районе

Для развития в Губинском районе сельского туризма будет создан портал www.kendegel.az. С этой целью Хачмазским центром развития МСБ Агентства по развитию малого и среднего бизнеса субъектам МСБ, действующим в Губинском районе, были оказаны индивидуальные консультационные услуги.

Как сообщили Trend в Агентстве, была проведена встреча с владельцами домов в селах Йухары Ханегах, Нугади, Гымылгышлаг, Гачреш, Тангеалты и Грыз Губинского района, передает Day.Az. Им была предоставлена ​​подробная информация о минимальных требованиях и стандартах при предоставлении жилья в рамках развития сельского туризма, обсуждены преимущества создания в связи с этим специального интернет-портала.

Отметим, что портал www.kendegel.az поможет местным и иностранным туристам в планировании отдыха в Губинском районе. Так, туристы смогут получить подробную информацию о возможностях размещения в этих селах, ценах на жилье, исторических памятниках и т.д.