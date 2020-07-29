Экспорт хурмы из Азербайджана превысил $25 млн

За первое полугодие 2020 года Азербайджан экспортировал свежую хурму на сумму 26 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По его словам, объем экспорта хурмы за отчетный период составил 17 947 тонн.

Глава заявил, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем экспорта свежей хурмы сократился на 30 процентов

"Экспортная цена за каждый килограмм свежей хурмы в среднем за шесть месяцев составила 1,5 доллара, сушенной и замороженной хурмы - 10 долларов. Цена за килограмм свежей хурмы на внутреннем рынке Азербайджана составляла 2,5 - 3 маната", - подчеркнул он.

Юсифов отметил, что в январе-июне 2020 года экспорт свежей хурмы осуществлялся в основном в Россию, Украину, Казахстан и ОАЭ.

"В планах на 2020 год начать экспорт в Словакию, Чехию и некоторые европейские страны", - сказал Юсифов.

Напомним, что Ассоциация производителей хурмы была создана в августе 2017 года по инициативе предпринимателей и при поддержке министерства экономики Азербайджана.

Основными задачами Ассоциации являются увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также расширение географии зарубежных поставок. Доход от экспорта в 2019 году существенно превысил доходы за 2018 год, составив 114 миллионов долларов.