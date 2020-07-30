BP закрывает одну из платформ для плановых профилактических работ

Компания ВР, которая является оператором проекта разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", закрывает платформу Shah Deniz Alpha, а также объект Shah Deniz 1 на Сангачальском терминале с конца июля до начала августа в рамках годовой программы деятельности на месторождении "Шах Дениз", сообщает Day.Az со ссылкой на ВР.

Как отмечается, в соответствии с планом, производство на платформе Shah Deniz Alpha было приостановлено 30 июля на пять дней, что позволило провести эффективные проектные работы, а также техническое обслуживание и инспекцию.

"Это обычная, плановая программа и является частью нормальной работы. Эти мероприятия включены в годовую рабочую программу и бюджет. Остановка этих объектов также учитывается в годовом прогнозе производства", - сказали в компании.

В ВР также отметили, что добыча на платформе Shah Deniz Bravo, на блоке месторождений АЧГ (Центральный Азери, Восточный Азери, Западный Азери, Чираг, Глубоководный Гюнешли и Западный Чираг), а также экспортные операции через Южно-кавказский трубопровод, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса будут продолжаться в обычном режиме.

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