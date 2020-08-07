5-е заседание рабочей группы Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ по информационно-коммуникационным технологиям в связи с пандемией COVID-19 состоялось в онлайн-формате.

Как передает Day.Az, АПА cообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, что на виртуальном мероприятии с участием официальных лиц соответствующих структур стран-членов Азербайджан был представлен сотрудниками Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Министерства иностранных дел, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и Региональной академии инновационных технологий.

На мероприятии была обсуждена реализация стратегии развития отраслевого сотрудничества ГУАМ, принятой Советом глав государств ГУАМ на Бакинской встрече на высшем уровне (18-19 июня 2007 года) и определяющей основные направления сотрудничества в рамках организации по соответствующим сферам.

Кроме того, предметом обсуждений стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами-членами в области информационных технологий, обмена опытом в сфере развития цифровой экономики и информационного общества, а также инновационных экосистем.

Участники были проинформированы о мерах, принятых Министерством транспорта, связи и высоких технологий в период пандемии COVID-19 по обеспечению граждан качественными и бесперебойными транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, в том числе услугами интернета, мобильной связи.

Отметим, что в этом году наша страна председательствует в ГУАМ - международной региональной организации, основанной Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной. Вопросы сотрудничества в сфере транспорта и торговли, ИКТ, малого и среднего бизнеса, энергетики, туризма и ряда других областей были приняты в качестве приоритетов председательства Азербайджана в рамках организации. Из-за пандемии коронавируса не удалось осуществить ряд мероприятий, запланированных в марте-апреле этого года в рамках председательства Азербайджана в организации.