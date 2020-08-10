Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга может полностью освободить национальную экономику от нефтяной зависимости

Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга является стратегическим решением и может полностью освободить нашу национальную экономику от нефтяной зависимости.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил депутат Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что в нашей стране реализуются устойчивые структурные и институциональные реформы, и эти реформы проводятся во всех секторах по горизонтальному и вертикальному вектору. То есть реформы с каждым днем становятся все более комплексными и радикальными во всех социально-экономических сферах общества, начиная с нового типа управления, создания новых мобильных институтов оптимизации.

По его словам, глобальные условия, созданные пандемией COVID-19, вынуждают возродить экономику и сформировать постпандемическую экономику в условиях социальной изоляции: "Поэтому поиск и применение новых эффективных методов защиты и развития нашей национальной экономики особенно актуально. В то же время, когда во всем мире наблюдается нехватка капитала, мобилизация национальных ресурсов, особенно экономического потенциала государственных компаний должна считаться важным шагом для сохранения национальной экономики. Поэтому, как отмечается в соответствующем распоряжении Президента Азербайджана, в наше время можно ускорить экономическое развитие только на основе всестороннего развития рыночных отношений, устойчивого расширения частной собственности, управления, основанного на более здоровых принципах. Необходимо углубить структурные реформы для улучшения системы управления государственными предприятиями, повышения их эффективности и прозрачности, а также их полного восстановления за счет оптимизации затрат и рисков. Фактически, это также должно дополнительно оптимизировать условия для экономической либерализации на новом этапе, что приведет к формированию новой системы отношений, основанной на свободной экономической конкуренции.

Поэтому в распоряжении особенно подчеркивается всестороннее развитие свободных рыночных отношений и расширение устойчивой частной собственности. Еще один важный аспект вопроса - большая доля государственных предприятий в экономике Азербайджана. Доля занятых на этих предприятиях составляет около 25 процентов. Активы 15 крупнейших госпредприятий сопоставимы с ВВП страны. Это огромный экономический и финансовый потенциал, реализация которого в системе экономических отношений может даже создать скачок в экономической динамике. Это может открыть совершенно новый этап в нашем экономическом развитии".