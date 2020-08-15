В ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" прошло совещание в формате видеоконференции

Под председательством генерального директора ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" Кямрана Набизаде прошло совещание в форме видеоконференции, посвященное текущему состоянию производственного процесса в ООО Azərpambıq ASK.

Как сообщили Trend в ОАО, на совещании, в котором приняли участие ответственные лица Корпорации, руководства ООО Azərpambıq ASK, директора станций и заводов ООО, обсуждались текущее состояние производственного процесса на предприятии, проблемы, возникшие в период карантина, экономические показатели предприятия, предстоящие работы и задачи, вытекающие из госпрограмм, передает Day.Az.

На встрече руководители предприятий и пунктов поделились информацией о текущем состоянии производственного процесса, посеве хлопка, о вопросах орошения, подготовке к сезону поставок, наладке перерабатывающих заводов, резком спаде производства и продаж готовой продукции из-за пандемии.

В завершение совещания со стороны гендиректора Корпорации были даны поручения руководителям предприятий в короткие сроки завершить реализацию программы 1С, оптимизировать кадровый потенциал, увеличить услуги по осведомлению и консультированию для фермеров, объединить все усилия по подготовке к сезону поставки и переработки.

В то же время Кямран Набизаде подчеркнул важность достижения целей, поставленных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам, обеспечения исполнения задач, вытекающих из "Государственной программы развития хлопководства в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы", а также принятия неотложных мер для реализации работы в организованной форме, применения системы корпоративного управления и повышения эффективности на предприятии.