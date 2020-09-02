PASHA Bank впервые на азербайджанском рынке представил уникальную бизнес-карту с возможностью накопления бонусных миль (R)

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank разработал новый карточный продукт линейки Miles&Smiles - PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum. Данная премиальная карта, включающая в себя все преимущества бизнес-карты и мильной карты Miles&Smiles, разработана для нужд бизнесменов и представляется на азербайджанском рынке впервые.

Уникальный карточный продукт премиального класса PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum открывает весь спектр современных возможностей и преимуществ, предлагаемых Банком и компанией Visa. Использование данной бизнес-карты позволяет предпринимателям оптимизировать операционные расходы и время на подготовку соответствующих отчётов, ускорить бизнес-процессы, в том числе приобретение необходимых товаров и услуг, осуществление расчётных операций с поставщиками и др. В свою очередь, данный продукт также сочетает в себе все преимущества мильной карты PASHA Bank Miles&Smiles Visa Platinum, позволяющей зарабатывать при проведении любых транзакций как в Азербайджане, так и за его пределами бонусные мили и обменивать их на приобретение авиабилетов по более чем 300 направлениям по всему миру. Среди других преимуществ премиальной бизнес карты от PASHA Bank - бесплатный доступ в бизнес-залы сети Lounge Key*, что является одной из самых востребованных услуг среди пользователей бизнес-карт и, безусловно, будет актуальным для активных бизнес-туристов после возобновления авиаперелетов в полном объёме.

"Благодаря применению PASHA Bank-ом индивидуального подхода к удовлетворению бизнес-потребностей своих клиентов и внедрению лучших международных передовых практик, мы постоянно улучшаем качество наших продуктов и услуг, помогая предпринимателям решать все стоящие перед ними бизнес-задачи. Тот же подход мы использовали и при разработке и запуске карточного продукта премиального класса PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum. Данный платежный инструмент открывает перед держателем карты широкие возможности, позволяя использовать ее как удобный расчётный инструмент для оптимизации расходов бизнеса, также пользуясь при этом широкой линейкой привилегий и бонусов мильной программы PASHA Bank Miles&Smiles. Мы уверены, что местные бизнесмены смогут по достоинству оценить все преимущества, которые включает в себя данный платёжный инструмент, предоставляемый PASHA Bank-ом на азербайджанском рынке впервые", - сказал Заместитель Председателя правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

"Поддержка предпринимательства остается одним из ключевых глобальных приоритетов Visa. Мы рады, что азербайджанский рынок открыт к новым продуктам, и это мотивирует предлагать еще более удобные решения для бизнеса. В современном мире, когда постоянные изменения требуют быстрой адаптации к новым условиям, важно оперативно реагировать на вызовы. Наполнение нового карточного продукта PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business с фокусом на локальные предложения, такие как скидки при оплате деловых поездок на такси, почтовые отправления, офисные расходы и т.д., позволит предпринимателям легко справляться с рутинными задачами, оставив время для стратегического развития бизнеса и улучшения существующих продуктов и сервисов. Еще одной важной особенностью карты является страховка от нецелевого использования корпоративных карт*. Таким образом собственники и руководители могут эффективно управлять расходами организации и быть уверенными в прозрачности и подотчетности всех трат", - отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

Единовременная плата за выпуск карты PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum сроком на 3 года составляет всего 100 AZN и дает возможность получить дополнительно 2000 welcome миль. Клиенты также могут оформить приобретение данной карты в рассрочку, ежегодно оплачивая за ее использование 30 AZN и получить 500 welcome миль.

Успейте приобрести карту PASHA Bank Miles&Smiles Business Platinum и стать одним из первых ее обладателей!

Ознакомиться с полным перечнем мильных привилегий карты PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum и приобрести карту можно, перейдя по адресу http://www.miles.pashabank.az/ или позвонив по телефонам *9123 и (012) 496 50 00. Заказать карту можно также обратившись в филиалы PASHA Bank.

Полный перечень всех привилегий по бизнес-картам Visa доступен на сайте Visa, с дополнительными предложения для бизнес -сегмента также можно ознакомиться на платформе поддержки малого бизнеса Visa.

* 2 бесплатных прохода в бизнес-залы сети Lounge Key в год

* Corporate Liability Waiver Insurance (CLWI)