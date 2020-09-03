Танкер с азербайджанской нефтью прибыл в порт Одессы

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим", передает Day.Az.

"Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси от компании SOCAR прибыл в порт Южный и разгружается. Нефть поступит на Мозырский НПЗ", - рассказали в концерне.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков ранее сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.