https://news.day.az/economy/1267694.html Танкер с азербайджанской нефтью прибыл в порт Одессы
Танкер с азербайджанской нефтью прибыл в порт Одессы
Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим", передает Day.Az.
"Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси от компании SOCAR прибыл в порт Южный и разгружается. Нефть поступит на Мозырский НПЗ", - рассказали в концерне.
Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков ранее сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.
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