Азербайджан импортировал из Турции 50 автобусов стоимостью 7 млн долларов

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал 76 автобусов общей стоимостью 7,76 млн долларов США.

Как передает Day.Az, по подсчетам, проведенным АПА на основании показателей, представленных Государственным комитетом по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импортированных автобусов увеличилась на 29,9%, а их количество уменьшилось на 25 единиц или на 24,8%.

Наибольшее количество автобусов было ввезено в Азербайджан из Турции. За отчетный период в Азербайджан было импортировано из этой страны 50 автобусов стоимостью 6,98 млн долларов.