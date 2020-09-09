Новые перспективы перед Баку и Исламабадом

Двусторонние отношения Азербайджана и Пакистана развиваются стремительными темпами, способствуя миру в регионе. Сотрудничество Азербайджана и Пакистана охватывает все сферы, начиная от дипломатической и экономической и заканчивая военной и гуманитарной.

Пакистан является второй страной, признавшей независимость Азербайджана после Турции. В 2015 году между двумя странами была подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве. Страна придерживается поддержки cправедливой позиции Азербайджана в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха в соответствии с резолюциями ООН. Ядерная держава находится в списке тех стран, которые на официальном уровне осуждают геноцид в Ходжалы против азербайджанского мирного населения. Более того, Пакистан не признает Армению как государство.

Военные связи занимают особое место в вопросах сотрудничества двух стран. Пакистан готов предложить Азербайджану любое вооружение и военную технику, в любом объеме и количестве. Баку заинтересован в наращивании военных связей с Исламабадом поэтому военное сотрудничество с Пакистаном является необратимым процессом.

Между двумя странами также расширяются и экономические связи. Привлекательность Азербайджана в плане делового климата послужила тому, что большое количество пакистанцев приезжают заниматься бизнесом. Подобное можно отметить и с нашей стороны, поскольку азербайджанские предприниматели также вкладывают долгосрочные инвестиции в братскую страну.

Тем временем, 8 сентября в Исламабаде состоялась встреча между спикером Национального собрания Асадом Кайзером и послом Азербайджана в Исламабаде Али Ализаде.

На встрече спикер призвал к более тесному пакистано-азербайджанскому сотрудничеству для развития политических и экономических отношений между двумя странами.

Во время беседы Кайзер сказал, что парламентская группа дружбы Пакистан-Азербайджан может стать подходящим форматом для укрепления этих отношений. Он также подчеркнул необходимость активизировать союз парламентов государств-членов ОЭС.

В свою очередь, посол Али Ализаде подчеркнул, что Азербайджан также глубоко заинтересован в развитии отношений с Пакистаном во всех отраслях, подчеркнув их особую важность.

Несмотря на то, что за короткий период времени объем товарооборота между Азербайджаном и Пакистаном увеличился в 4 раза с 8 до 32 миллионов долларов, двум странам есть куда стремиться.

Существуют неплохие перспективы для увеличения объема торговли в ближайшем будущем. Примером тому может послужить более тесное взаимодействие между комитетами по торговле и сельскому хозяйству обоих законодательных органов для дальнейшего расширения взаимных торгово-экономических связей. При этом эффективная деятельность торговых палат обеих стран также может сыграть особую роль в укреплении экономических связей.

Таким образом, интенсивное сотрудничество Азербайджана и Пакистана делает две страны еще сильнее перед глобальными вызовами. И нет никаких сомнений, что дружба двух стран будет лишь крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.

Байрам Эльшадов