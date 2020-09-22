AzInTelecom оказал поддержку по созданию нового мобильного приложения Hydro Heroes

ООО "AzInTelecom", действующее при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, постоянно вводит новшества для увеличения и развития полезных проектов в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, на этот раз организация оказала техническую поддержку в разработке мобильного приложения "Hydro Heroes", созданного по совместной инициативе Программы развития ООН и общественного объединения IDEA. Приложение Hydro Heroes, которое создано на базе облачной инфраструктуры Azcloud, будет выполнять миссию по решению важной экологической задачи, передает Day.Az.

Согласно информации, это мобильное приложение позволяет людям сообщать об утечках воды непосредственно в компании по водоснабжению посредством своих мобильных телефонов, а также предоставляет полезную информацию по экономии воды.

Отмечается, что Azcloud предоставляет инфраструктуру для этого проекта бесплатно в течение одного года.