AZAL открывает специальные рейсы в Анкару и Анталью

Национальный авиаперевозчик Азербайджана открывает специальные рейсы из Баку в еще два города Турции - Анкару и Анталью.



Выполнение авиарейсов AZAL в столицу Турции - Анкару - запланировано с 28 сентября с частотой два раза в неделю - по понедельникам и субботам.



Специальные рейсы в Анталью будут осуществляться с 30 сентября еженедельно по средам.



Напомним, что в настоящее время AZAL продолжает выполнение рейсов в Стамбул с частотой 11 раз в неделю.



Продажа авиабилетов по всем направлениям в Турцию осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.



Согласно правилам специальных рейсов, выполняемых в период пандемии, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) и получившие негативный результат.



Со списком лабораторий в Баку, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться на сайте: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.



При вылете из Турции, тестирование можно пройти в одной из клиник "Memorial Sağlık Grubu" или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции:

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68720/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.html



В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться.



Отметим, что на выполняемых в период пандемии COVID-19 рейсах, применяются специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. "Азербайджанскими Авиалиниями" была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE