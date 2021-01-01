В Азербайджане вырос объем безналичных операций

Условия, возникшие в период коронавирусной пандемии, еще раз доказали необходимость более углубленного внедрения цифровизации в банковский сектор и бизнес-структуру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), значительное использование инфраструктуры безналичных платежей в 2020 году и расширение ассортимента инновационных платежных услуг способствовало прозрачности экономического оборота и сокращению использования наличных средств в местной экономической сфере.

Так, на конец четвертого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем безналичных операций по платежным картам вырос на 34 процента, бесконтактных платежей - в 5,2 раз, а объем расчетов по интернету и мобильному банкингу - на 65 и 90 процентов соответственно.

Наряду с этим в уходящем году ЦБА представил общественности систему мгновенных платежей, функционирующую в режиме 24/7 с поддержкой мобильных платежных решений и позволяющую осуществлять платежи между субъектами бизнеса, государственными учреждениями и остальными гражданами в полном объеме в течение 5-10 секунд, независимо от их места нахождения и времени. В то же время другим проектом, направленным на обеспечение цифровой доступности финансовых услуг, стало создание системы цифровой идентификации на основе блокчейна.

Напомним, что ранее компания Visa заявила о росте онлайн-платежей в странах Кавказского региона на 80 процентов. Азербайджан внес значительный вклад в общий объем платежей по картам Visa в этом регионе.